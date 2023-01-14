Гус Хиддинк считает, что Головин может попробовать свои силы в АПЛ

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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, что думает об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Может ли Головин заиграть в АПЛ? Думаю, да. Он лидер в своей команде, не боится брать инициативу на себя. Головин уже давно в европейском футболе. Он может попробовать свои силы в АПЛ», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».
В этом сезоне чемпионата Франции Головин провел за «Монако» 17 матчей, забив четыре мяча и сделав 4 ассиста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования