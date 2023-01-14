Гус Хиддинк считает, что Головин может попробовать свои силы в АПЛ

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, что думает об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

15.01.2023 | Реал — Барселона

«Может ли Головин заиграть в АПЛ? Думаю, да. Он лидер в своей команде, не боится брать инициативу на себя. Головин уже давно в европейском футболе. Он может попробовать свои силы в АПЛ», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

В этом сезоне чемпионата Франции Головин провел за «Монако» 17 матчей, забив четыре мяча и сделав 4 ассиста.