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Франция

Сегодня, 03:39

Хюттер: «Монако» хочется начать второй круг с победы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

«В последней домашней игре мы уступили «Лиону», поэтому нам хочется начать второй круг с победы. «Реймс» — это очень крепкий соперник, который выступает по схеме 4-3-3. Они очень стремительно переходят к атакам из глубины поля, и у них в составе есть ряд скоростных игроков. Нужно будет проявить бдительность, однако нас точно не ждет скучная игра. Мы хорошо готовы к этой игре. Чтобы победить, нужно будет выложиться на полную», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Монако» — «Реймс» состоится в субботу, 13 января. Начало — в 19.00 по московскому времени.

 
Александр Головин. Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»
Источник: https://www.asmonaco.com/ru/adi-hutter-commencer-la-phase-retour-par-une-victoire/
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
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Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»