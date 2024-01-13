Хюттер: «Монако» хочется начать второй круг с победы»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

«В последней домашней игре мы уступили «Лиону», поэтому нам хочется начать второй круг с победы. «Реймс» — это очень крепкий соперник, который выступает по схеме 4-3-3. Они очень стремительно переходят к атакам из глубины поля, и у них в составе есть ряд скоростных игроков. Нужно будет проявить бдительность, однако нас точно не ждет скучная игра. Мы хорошо готовы к этой игре. Чтобы победить, нужно будет выложиться на полную», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Монако» — «Реймс» состоится в субботу, 13 января. Начало — в 19.00 по московскому времени.