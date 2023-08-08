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Сегодня, 07:50

Игрок «Лилля» Дэвид отклонил предложение «Аль-Хиляля» на 12 миллионов евро в год

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид отклонил предложение «Аль-Хиляла», сообщает журналист Джейкоб Стейнберг.

По данным источника, саудовский клуб предложил 23-летнему игроку 12 миллионов евро в год. Однако форвард отказался от предложения, поскольку его приоритетом является выступление в Европе. «Аль-Хиляль» продолжит попытки подписать канадца.

В прошлом сезоне нападающий забил 24 гола в 37 матчах лиги 1 и занял третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Его контракт с «Лиллем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

ФК Аль-Хиляль
ФК Лилль
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