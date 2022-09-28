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Франция

28 сентября, 15:32

Иньеста: «Неймар — один из лучших игроков, с которыми я делил раздевалку»

Мария Гусева

Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе», поделился мнением о бывшем одноклубнике Неймаре.

«Неймар — один из лучших игроков, с которыми я делил раздевалку. Футбол — это зрелище, игроки с индивидуальностью, дриблинг, пас. Неймар на поле — вот определение этого», — цитирует Onefootball Иньесту.

Нападающий Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе сине-гранатовых бразилец провел 186 матчей, в которых отметился 105 забитыми мячами и 76 результативными передачами.

Срок действующего контракта «ПСЖ» с Неймаром истекает в 2025 году. В текущем сезоне нападающий провел за парижан 11 матчей, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.

Андрес Иньеста
Неймар Сантос
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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