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Франция

28 сентября, 09:09

Месси: «Я хотел играть с Неймаром в «Барселоне», но жизнь свела нас в «ПСЖ»

Мария Гусева

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси признался, что всегда хотел играть с Неймаром в одной команде. Ранее они вместе выступали за «Барселону».

«Я бы хотел повеселиться с Неймаром в «Барселоне», но жизнь свела нас в Париже. Мы счастливы играть вместе. Мне нравится играть с ним и видеть его каждый день», — приводит TV TUDN слова Месси.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. В составе сине-гранатовых аргентинец провел 520 матчей, в которых отметился 474 забитыми мячами и 216 результативными передачами. Вместе с каталонским клубом выиграл 35 титулов, а также стал семикратным обладателем «Золотого мяча».

На правах свободного агента аргентинец перешел в «ПСЖ». В сезоне-2022/23 он забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач в 11 матчах.

Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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