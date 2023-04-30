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Кампуш отреагировал на поражение «ПСЖ» в матче с «Лорьяном»

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Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш прокомментировал поражение парижан в матче 33-го тура лиги 1 с «Лорьяном» (1:3).

«Мы очень хорошо понимаем, что фанаты разочарованы. Мы тоже. Я только что из раздевалки, я видел, что вся команда разочарована поражением. Да, ситуация тяжелая, но мы должны немедленно отреагировать. Мы первые в чемпионате, нельзя терять голову, следует продолжить работу и забрать трофей. Нужно единство. И я уверен, что мы победим.

Я понимаю критику, особенно после поражения. Никто тут не рад происходящему. Сейчас нам нужно, чтобы фанаты, игроки, тренерский штаб и все остальные были едины — ради успешного завершения сезона. Поддерживают ли игроки тренера? Уверен, что да. Мы проделали тяжелую работу в течение очень сложного сезона. Мы все вместе от начала и до конца. Фанаты справедливо недовольны, но и все мы разочарованы. Мы в «ПСЖ» требуем от каждого немедленной реакции», — сказал Кампуш в эфире Canal+.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 75 очков. «Лорьян» располагается на 10-й строчке — 48 очков.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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