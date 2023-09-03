В «ПСЖ» рассчитывают расстаться с Навасом до закрытия трансферного окна

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас может покинуть команду до закрытия трансферного окна. Парижане все еще рассчитывают расстаться с игроком, пишут французские СМИ.

В клубе ждут предложений от команд из Турции или Саудовской Аравии. В этих странах трансферное окно еще открыто.

Минувший сезон Навас провел в «Ноттингем Форесте», сыграв 17 матчей в АПЛ он пропустил 32 мяча и дважды отстоял на ноль. Контракт 36-летнего игрока с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.