Кузяев рассказал, чего ему не хватает во Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, что после переезда во Францию больше всего скучает по русской еде.

«Клуб очень помог мне с обустройством, так что все хорошо, с каждым днем я чувствую себя во Франции все лучше и лучше. Но я должен признать, что скучаю по хорошей русской еде! Французская кухня очень известна, но в России она, на мой взгляд, немного здоровее. Я скучаю по маминым блюдам, особенно по гречке», — приводит пресс-служба официального сайта лиги 1 слова Кузяева.

Также он высказался о своих успехах в изучении французского языка.

«Я учу язык, но это непросто. Я немного говорю по-испански, но французский — это другой уровень. Для изучения языка я использую приложение, но в основном я занимаюсь с преподавателем три-четыре раза в неделю. Я очень хочу выучить язык как можно быстрее. Сейчас я говорю по-английски, особенно с тренером, или использую те несколько слов французского, которые я знаю, но этого недостаточно, чтобы вести полноценный диалог», — добавил игрок.

В июле Кузяев подписал контракт с «Гавром». Его соглашение с французским клубом рассчитано до 2025 года. 30-летний россиянин дебютировал за новую команду в матче 1-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (2:2). Ранее футболист выступал за «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны.

На данный момент «Гавр» занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1. Команда набрала 2 очка за 3 тура. 3 сентября темно-синие сыграют против «Лорьяна». Начало матча — 16.00 по московскому времени.