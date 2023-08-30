Кузяев рассказал, чего ему не хватает во Франции

Сегодня, 13:18
Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, что после переезда во Францию больше всего скучает по русской еде.
«Клуб очень помог мне с обустройством, так что все хорошо, с каждым днем я чувствую себя во Франции все лучше и лучше. Но я должен признать, что скучаю по хорошей русской еде! Французская кухня очень известна, но в России она, на мой взгляд, немного здоровее. Я скучаю по маминым блюдам, особенно по гречке», — приводит пресс-служба официального сайта лиги 1 слова Кузяева.
Также он высказался о своих успехах в изучении французского языка.
«Я учу язык, но это непросто. Я немного говорю по-испански, но французский — это другой уровень. Для изучения языка я использую приложение, но в основном я занимаюсь с преподавателем три-четыре раза в неделю. Я очень хочу выучить язык как можно быстрее. Сейчас я говорю по-английски, особенно с тренером, или использую те несколько слов французского, которые я знаю, но этого недостаточно, чтобы вести полноценный диалог», — добавил игрок.
В июле Кузяев подписал контракт с «Гавром». Его соглашение с французским клубом рассчитано до 2025 года. 30-летний россиянин дебютировал за новую команду в матче 1-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (2:2). Ранее футболист выступал за «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны.
На данный момент «Гавр» занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1. Команда набрала 2 очка за 3 тура. 3 сентября темно-синие сыграют против «Лорьяна». Начало матча — 16.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
2
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
3
|Реймс
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Брест
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
6
|Ренн
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|Лорьян
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
8
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
9
|Монпелье
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Тулуза
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Метц
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
13
|Ницца
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
14
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Ланс
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Нант
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
17
|Лион
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
18
|Клермон Фут
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|1.09
|22:00
|
Нант – Марсель
|- : -
|2.09
|18:00
|
Брест – Ренн
|- : -
|2.09
|22:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|3.09
|14:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|3.09
|16:00
|
Гавр – Лорьян
|- : -
|3.09
|16:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|3.09
|16:00
|
Метц – Реймс
|- : -
|3.09
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лион – ПСЖ
|- : -