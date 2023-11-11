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Сегодня, 10:48

«Лион» хочет провести перенесенный матч с «Марселем» на нейтральном поле

Сергей Разин
корреспондент
Фанаты «Марселя».
Фото Reuters
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«Лион» намерен сыграть перенесенный матч 10-го тура чемпионата Франции с «Марселем» на нейтральном поле.

«Мы хотим провести игру на нейтральном поле. Мы хотим иметь возможность играть в футбол, не боясь и не рискуя. Мы в долгу перед игроками и персоналом и не хотим никаких спортивных наказаний, потому что игроки «Марселя» не имеют к этому никакого отношения», — приводит слова спортивного директора «Лиона» Винсента Понсо BBC Sport.

Встреча должна была состояться 29 октября, но была отменена. Автобус «Лиона» по дороге на стадион подвергся нападению со стороны болельщиков в масках, которые закидали транспорт камнями.

ФК Лион
ФК Марсель
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