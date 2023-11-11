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Сегодня, 09:59

Зидан рассказал о своем кумире детства

Сергей Разин
корреспондент
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Французский тренер Зинедин Зидан рассказал о своем кумире среди футболистов в детстве.

«Моим кумиром был уругвайский нападающий Энцо Франческоли, ранее игравший за «Марсель». Когда он приехал, во Франции было немного иностранных игроков. Поэтому, когда я увидел, как он играет, я понял, что это что-то другое. Он был очень элегантным игроком. Мне нравилось, как он контролировал мяч, и я хотел делать то же самое». — сказал Зидан в рекламном ролике adidas.

Лионель Месси. Зидан — Месси: «Жаль, что мы не поиграли вместе»

Зидан работал главным тренером «Реала» с 2016 по 2018, а также с 2019 по 2021 год.

Зинедин Зидан
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