Зидан рассказал о своем кумире детства

Французский тренер Зинедин Зидан рассказал о своем кумире среди футболистов в детстве.

«Моим кумиром был уругвайский нападающий Энцо Франческоли, ранее игравший за «Марсель». Когда он приехал, во Франции было немного иностранных игроков. Поэтому, когда я увидел, как он играет, я понял, что это что-то другое. Он был очень элегантным игроком. Мне нравилось, как он контролировал мяч, и я хотел делать то же самое». — сказал Зидан в рекламном ролике adidas.

Зидан работал главным тренером «Реала» с 2016 по 2018, а также с 2019 по 2021 год.