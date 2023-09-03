Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Лионом»

«ПСЖ» на выезде обыграл «Лион» в матче 4-го тура чемпионата Франции — 4:1.

За парижан дублем отметился форвард Килиан Мбаппе, еще по голу забили Ашраф Хакими и Марко Асенсио. У хозяев поля отличился Корентен Толиссо.

«ПСЖ» набрал 8 очков и занимает второе место в лиге 1. «Лион» расположился 18-й строчке (1 очко).