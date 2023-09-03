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Франция

3 сентября, 23:37

Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Лионом»

Ана Горшкова
Корреспондент
«ПСЖ» обыграл «Лион» — 4:1.
Фото Reuters
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«ПСЖ» на выезде обыграл «Лион» в матче 4-го тура чемпионата Франции — 4:1.

За парижан дублем отметился форвард Килиан Мбаппе, еще по голу забили Ашраф Хакими и Марко Асенсио. У хозяев поля отличился Корентен Толиссо.

«ПСЖ» набрал 8 очков и занимает второе место в лиге 1. «Лион» расположился 18-й строчке (1 очко).

Франция. Лига 1. 4-й тур
03 сент, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:4
ПСЖ
Килиан Мбаппе
ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 3 : 0
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 2 : 2
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 3 : 0
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 1 : 0
3.09 16:00
Метц – Реймс
 2 : 2
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 2 : 0
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 1 : 4
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