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3 сентября, 21:21

Неймар заявил, что он вместе с Месси прошел ад в «ПСЖ»

Неймар заявил, что он вместе с Месси прошел ад в «ПСЖ»
Алина Савинова
Неймар и Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Бразильский полузащитник «Аль-Хиляля» Неймар рассказал, как отреагировал на победу аргентинского форварда Лионеля Месси вместе со сборной Аргентины на ЧМ в Катаре.

«Я был очень рад тому году, который он провел, — начал Неймар. — Но в то же время мне было грустно, потому что он познал две стороны медали: он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, выиграл все за последние годы».

Также Неймар неоднозначно высказался о времени в «ПСЖ».

«В Париже Месси пережил ад, как и я. Мы расстроены, потому что приезжали туда не просто так, а для того, чтобы сделать все возможное и выиграть Лигу чемпионов, попытаться сотворить историю. К сожалению, мы не успели добиться успеха», — добавил он.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, пенальти — 4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира.

В июне этого года 36-летний футболист перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами». За клуб из МЛС он провел 10 матчей, в которых отметился 11 голами и 3 результативными передачами. Контракт аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

Источник: https://ge.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2023/09/03/neymar-se-compara-a-zico-e-faz-promessa-ao-santos-pode-ter-certeza-que-vou-voltar.ghtml
Лионель Месси
Неймар Сантос
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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