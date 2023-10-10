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Франция

Сегодня, 07:03

Лукеба и Густо впервые вызваны в сборную Франции. Они заменят травмированных Дисаси и Кунде

Ана Горшкова
Корреспондент
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В составе сборной Франции произошли изменения на октябрьские матчи.

Изначально защитник Аксель Дисаси был вызван в расположение команды на замену Дайоту Упамекано. Однако позже стало известно, что Кастелло Лукеба заменит Дисаси, так как у игрока было обнаружено повреждение. Лукеба впервые вызван в главную сборную Франции.

Сообщается, что у защитника «Челси» Дисаси выявили разрыв четырехглавой мышцы левого бедра.

Также Мало Густо, который впервые приглашен в главную команду, заменит в сборной Жюля Кунде.

В пятницу, 13 октября, сборная Франции сыграет с Нидерландами в отборочном турнире Евро-2024, а 17 октября состоится товарищеский матч с Шотландией.

Сборная Франции по футболу
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