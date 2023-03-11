Ляказетт установил рекорд результативности «Лиона»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт оформил дубль в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (3:3) и стал рекордсменом своего клуба.

31-летний француз на 72-й минуте вышел на замену вместо Райана Шерки. На 83-й он сократил отсавание своей команды, а на 89-й сравнял счет.

Теперь у Ляказетта в этом сезоне 20 забитых голов во всех турнирах. Он стал первым игроком в истории «Лиона», кому удалось в пяти разных сезонах забить не менее 20 мячей.

В сезоне-2013/14 Ляказетт забил 22 гола, в 2014/15 — 31, в 2015/16 — 23, в 2016/17 — 37.