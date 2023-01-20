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Новичок «Марселя» Руслан Малиновский рассказал об ожиданиях от предстоящего матча против «ПСЖ» в чемпионате Франции.
«На домашнюю игру с «ПСЖ», бесспорно, будет особенный настрой. Это, бесспорно, будет очень серьезная битва. Против Мбаппе я уже играл в составе «Аталанты». Это футболист мирового класса. А Месси — это Месси. Против него я еще не играл. Будет очень интересно», — сказал игрок Football.ua.
Матч «Марсель» — «ПСЖ» состоится 26 января. Малиновкий в этом месяце стал игроком «Марселя».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования