Малком — о возвращении Месси в «Барселону»: «Это было бы хорошо для фанатов и для всех»

Нападающий «Зенита» Малком высказался о возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Вернуться было бы нормально. Лео провел там всю свою жизнь, и это было бы хорошо для фанатов и для всех. Надеюсь, он вернется. Я всегда желаю Лео всего наилучшего, для меня было гордостью видеть его рядом. Он кумир на поле и за его пределами», — приводит слова Малкома Relevo.

Сообщалось, что Месси принял предложение от «Аль-Хиляля» с зарплатой в 400 миллионов евро в год.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В этом сезоне 35-летний форвард провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.