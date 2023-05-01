«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «ПСЖ» Хакими

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, Football Insider.

По информации источника, «красные дьяволы» считаются фаворитом на подписание игрока. Манкунианцы готовы заплатить за Хакими 60 миллионов евро.

Его действующее соглашение с парижанами рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл за «ПСЖ» 37 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.