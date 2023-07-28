Маркиньос дал согласие на ведение переговоров с «Аль-Насром»

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос согласился вести переговоры с «Аль-Насром», сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, саудовский клуб уже направил официальное предложение «ПСЖ» и 29-летнему игроку.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Маркиньоса из-за его поддержки форварда Килиана Мбаппе.

Бразильский защитник выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Он сыграл в составе команды 407 матчей, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.