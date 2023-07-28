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Франция

Сегодня, 22:58

Маркиньос дал согласие на ведение переговоров с «Аль-Насром»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос согласился вести переговоры с «Аль-Насром», сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, саудовский клуб уже направил официальное предложение «ПСЖ» и 29-летнему игроку.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Маркиньоса из-за его поддержки форварда Килиана Мбаппе.

Бразильский защитник выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Он сыграл в составе команды 407 матчей, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Источник: Руди Галетти
Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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