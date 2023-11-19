Маркус Тюрам рассказал, что Мбаппе давно видел в нем центрфорварда

Нападающий «Интера» и сборной Франции Маркус Тюрам заявил, что форвард Килиан Мбаппе давно видел в нем центрфорварда.

«Мы с Килианом знаем друг друга с детстве, и он всегда говорил, что я буду «девяткой». Он знает мои лучшие качества, и он давно почувствовал, что позиция форварда мне подходит. Мне на самом деле очень комфортно в текущей роли», — заявил футболист Telefoot.

Ранее главный тренер сборной Франции заявил, что Тюрам в нападении показывает гораздо более эффективный футбол.

В этом сезоне 26-летний Тюрам провел 12 матчей в серии А, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.