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Марселино: «За последние годы я выиграл 2 титула, а «Марсель» за это время — ни одного»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль высказался по поводу своего увольнения.

«Я работаю тренером двадцать лет и за последние сезоны выиграл два титула, причем не в топ-клубах. «Марсель» за это время не выиграл ни одного титула. Я думаю, что у меня был опыт и способности руководить «Марселем», — цитирует L'Equipe Марселино.

58-летний испанец летом 2023 года возглавил команду. В середине сентября руководство клуба и тренер провели встречу с фанатами, на которой тренера жестко раскритиковали за непопадание в групповой турнир Лиги чемпионов, а вскоре последовала отставка.

Футбол
ФК Марсель
Марселино Гарсия Тораль (Марселино)
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