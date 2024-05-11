Энрике — об уходе Мбаппе из «ПСЖ»: «Ничего не изменилось. В следующем сезоне команда будет сильнее»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на заявление нападающего Килиана Мбаппе по будущему в команде.

Француз объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. 25-летний игрок покинет команду на правах свободного агента.

«Мы знали об этом, ничего не изменилось. Я желаю Мбаппе всего наилучшего. Я по-прежнему убежден, что в следующем сезоне мы будем сильнее. Запомните мои слова. «ПСЖ» будет сильнее в следующем сезоне», — цитирует Энрике журналист Фабрицио Романо.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 43 гола и сделал 10 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

С большой долей вероятности футболист продолжит карьеру в «Реале».