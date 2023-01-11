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Сегодня, 22:29

Месси выйдет в старте «ПСЖ» в своем первом матче после ЧМ-2022

Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий Лионель Месси выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч 18-го тура чемпионата Франции против «Анже». Для 35-летнего аргентинца эта игра станет первой в 2023 году после выступления со сборной на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарума — Мукиэле, Рамос, Маркиньос, Бернат — Витинья, Руис, Перейра — Месси, Экитике, Неймар.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1 с 44 очками. «Анже» — 20-й с 4 баллами.

Месси помог сборной Аргентины завоевать золотые медали ЧМ-2022. Форвард забил семь голов и сделал три результативные передачи за семь матчей на турнире.

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Анже
Лионель Месси
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