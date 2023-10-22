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Франция

Сегодня, 19:59

Дубль Головина принес «Монако» победу над «Метцем»

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Головин (справа).
Фото AFP
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«Монако» дома обыграл «Метц» в матче 9-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Луи II».

Счет в игре на 4-й минуте открыл полузащитник гостей Ламин Камара. На 42-й минуте полузащитник хозяев Александр Головин сделал счет равным. Россиянин забил обводящим ударом из-за пределов штрафной.

На 55-й минуте Головин оформил дубль и принес «Монако» победу в матче. Второй гол он забил со штрафного.

«Монако» набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице лиги 1. Следующий матч команда проведет 29 октября на выезде против «Лилля».

«Метц» находится на 16-й строчке (8 очков) и 29 октября примет «Гавр».

Франция. Лига 1. 9-й тур
22 окт, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:1
Метц

Источник: Таблица лиги 1
Александр Головин
Футбол
ФК Метц
ФК Монако
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