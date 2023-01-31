«Монако» отдал защитника Загре в аренду в «Эксельсиор»

«Монако» сообщил о трансфере защитника Артура Загре в «Эксельсиор» на правах аренды. Контракт 21-летнего игрока с голландским клубом рассчитано до конца текущего сезона

Клуб из Роттердама занимает 14-е место в Эрдивизии.

Ранее Загре играл в «Утрехте». В этом сезоне он провел за клуб 2 игры.