«Монако» отдал защитника Загре в аренду в «Эксельсиор»

Сегодня, 20:05
«Монако» сообщил о трансфере защитника Артура Загре в «Эксельсиор» на правах аренды. Контракт 21-летнего игрока с голландским клубом рассчитано до конца текущего сезона
Клуб из Роттердама занимает 14-е место в Эрдивизии.
Ранее Загре играл в «Утрехте». В этом сезоне он провел за клуб 2 игры.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования