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Сегодня, 00:49

«Монако» продлил контракт с защитником Марипаном

Евгений Козинов
Корреспондент
Гильермо Марипан.
Фото Global Look Press

«Монако» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Гильермо Марипаном. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

«С момента моего прихода сюда у меня была возможность прогрессировать в идеальной среде. Я мотивирован, чтобы сохранить импульс последних двух сезонов и продолжать расти с командой», — отметил Марипан.

28-летний чилиец в 2019 году присоединился к «Монако». С тех пор он сыграл 100 матчей за монегасков, забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи.

Гильермо Марипан
Футбол
ФК Монако
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