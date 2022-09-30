«Монако» продлил контракт с защитником Марипаном

«Монако» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Гильермо Марипаном. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

«С момента моего прихода сюда у меня была возможность прогрессировать в идеальной среде. Я мотивирован, чтобы сохранить импульс последних двух сезонов и продолжать расти с командой», — отметил Марипан.

28-летний чилиец в 2019 году присоединился к «Монако». С тех пор он сыграл 100 матчей за монегасков, забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи.