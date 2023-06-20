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Франция

Сегодня, 00:19

Гол Головина номинирован на звание лучшего в чемпионате Франции-2022/23

Сергей Разин
корреспондент
Александр Головин.
Фото ФК «Монако»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин претендует на звание автора лучшего гола в чемпионате Франции сезона-2022/23.

1 января 27-летний россиянин отметился голом в матче 17-го тура против «Бреста» (1:0). Головин обыграл соперника перед штрафной площадью и забил в левый от себя верхний угол ворот.

Также на звание автора лучшего гола сезона претендуют Лионель Месси («ПСЖ»), Адам Унас («Лилль»), Алексис Санчес («Марсель»), Билляль Браими («Ницца»), Бирама Туре («Осер») и Бенжамен Бурижо («Ренн»).

Александр Головин
ФК Монако
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