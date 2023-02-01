Сегодня, 22:55
«Марсель» в гостях переиграл «Нант» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 2:0.
Автором первого забитого гола стал защитник «Нанта» Жоау Виктор, который забил его в свои ворота. Укрепил преимущество нападающий «Марселя» Аззедин Оунахи.
«Марсель» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 46 очков за 21 тур. «Нант» располагается на 13-й строчке с 22 очками.
«Аяччо» в гостях переиграл «Анже» — 2:1. За хозяев отличились нападающий Мусса Сумано и Мунаум Эль-Идрисси. За «Анже» забил форвард Абдалла Сима.
«Реймс» переиграл «Лорьян» в домашнем матче — 4:2. За хозяев отличились полузащитник Камори Думбия, а также хет-трик оформил нападающий Фоларин Балоган. За «Лорьян» забили полузащитник Энцо Ле Фе и нападающий Ибраима Коне.
«Лилль» сыграл в нулевую ничью с «Клермоном».
«Тулуза» в домашнем матче переиграла «Труа» — 4:1. За хозяев забили нападающий Тийс Даллинга, хавбек Фарез Чаиби, полузащитник Бранко ван ден Бомен и нападающий Адо Онаиву. За «Труа» забил нападающий Мама Бальде.
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