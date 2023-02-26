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Франция

Сегодня, 18:53

«Ренн» с минимальным счетом обыграл «Нант»

Виталий Косик
Корреспондент
Фото Global Look Press
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«Ренн» одержал победу над «Нантом» в матче 25-го тура лиги 1 — 1:0.

В составе победителей отметился Жереми Доку.

«Нант» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 28 очков за 25 матчей.

«Ренн» располагается на 5-м месте с 46 очками за 25 игр.

Франция. Лига 1. 25-й тур
26 февр, 17:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:1
Ренн

В другой встрече «Аяччо» обыграл «Труа» — 2:1.

В составе победителей отличились Юсеф Белайли и Мунаум Эль-Идрисси.

За «Труа» забил Мама Бальде.

Франция. Лига 1. 25-й тур
26 февр, 17:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
2:1
Труа

«Клермон» сыграл вничью с «Страсбуром» — 1:1. Счет в матче на 34-й минуте открыл форвард «Страсбура» Хабиб Диалло. На 65-й минуте нападающий «Клермона» Эльбасан Рашани сравнял счет в этой встрече.

Франция. Лига 1. 25-й тур
26 февр, 17:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
1:1
Страсбур

«Реймс» разгромил «Тулузу». В составе победителей отличились Ито Дзюня, Маршалл Манетзи и Юнис Абдельхамид.

Франция. Лига 1. 25-й тур
26 февр, 17:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
3:0
Тулуза

Футбол
ФК Аяччо
ФК Клермон Фут
ФК Нант
ФК Реймс
ФК Ренн
ФК Страсбур
ФК Труа
ФК Тулуза
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