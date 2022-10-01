Месси забил 60-й гол со штрафного за карьеру. Только три футболиста забивали чаще в XXI веке

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отличился в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».

Он забил прямым ударом со штрафного. Этот гол стал для аргентинца 60-м в карьере, когда он забивал со штрафного удара.

Ранее он забил 50 голов со штрафного в составе «Барселоны» и 9 — в сборной Аргентины.

В XXI веке только трое футболистов чаще отличалсиь со штрафных: экс игрок «Реала» и «Ман Юнайтед» Дэвид Бэкхем (65 раз), бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо (66) и легенда «Лиона» Жуниньо (77).