Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

27 сентября, 14:44

Сарабия — о переходе в «ПСЖ»: «Они показали мне уверенность и команду-победителя»

Мария Гусева

Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия рассказал, почему решил перейти в парижский клуб.

«С того момента как я прибыл в Париж, они показали мне большую уверенность и хороший проект, команду-победителя, в которой не просто одиннадцать игроков, но где каждый может участвовать и выкладываться по максимуму, что необходимо для завоевания титулов. Я остался, потому что думаю, что получу игровое время», — цитирует Marca Сарабию.

30-летний испанец перешел в «ПСЖ» из «Севильи» в 2019 году, но прошлый сезон провел в Португалии в составе «Спортинга», где стал лучшим бомбардиром с 21 голом и 9 результативными передачами.

За «ПСЖ» форвард провел 85 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 12 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Пабло Сарабия
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Шерки — об отсутствии игрового времени в «Лионе»: «Я готов терпеть и работать»

«ПСЖ» и «Рома» пересмотрят сделку по Вейналдуму после травмы полузащитника