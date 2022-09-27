Сарабия — о переходе в «ПСЖ»: «Они показали мне уверенность и команду-победителя»

Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия рассказал, почему решил перейти в парижский клуб.

«С того момента как я прибыл в Париж, они показали мне большую уверенность и хороший проект, команду-победителя, в которой не просто одиннадцать игроков, но где каждый может участвовать и выкладываться по максимуму, что необходимо для завоевания титулов. Я остался, потому что думаю, что получу игровое время», — цитирует Marca Сарабию.

30-летний испанец перешел в «ПСЖ» из «Севильи» в 2019 году, но прошлый сезон провел в Португалии в составе «Спортинга», где стал лучшим бомбардиром с 21 голом и 9 результативными передачами.

За «ПСЖ» форвард провел 85 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 12 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.