Нападающий сборной Сенегала Дьенг перешел из «Марселя» в «Лорьян»

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Нападающий «Марселя» Бамба Дьенг продолжит карьеру в «Лорьяне». Клуб представил новичка перед матчем 20-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (2:1).
?OFFICIEL !!— Actu Ligue 1 ?? (@ActuL1__) January 27, 2023
Bamba Dieng est Lorientais ! ??
(?@PVSportFR)pic.twitter.com/YgF0bYFi1z
22-летний сенегалец играл за «Марсель» с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
В текущем сезоне Дьенг провел за провансальцев 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. На чемпионате мира-2022 он отметился одним забитым мячом в четырех встречах.
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