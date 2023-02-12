Неймар остался недоволен игрой некоторых футболистов «ПСЖ» в матче с «Монако»

Нападающий «ПСЖ» Неймар остался недоволен игрой некоторых футболистов парижской команды в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Монако» (1:3), утверждает L'Equipe.

Так, бразильцу не нравилось, что Витинья не давал ему передачи в нужные зоны. Кроме того, Неймар был недоволен тем, какие решения принимал на поле Уго Экитике.

Напомним, что «ПСЖ» перед игрой с «Монако» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами из-за травм и болезней футболистов.

«ПСЖ» сохраняет первую строчку с 54 очками, но теперь опережает идущий вторым «Марсель» уже на 5 очков.