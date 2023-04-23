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Сегодня, 17:59

«Клермон» на выезде обыграл «Ниццу»

Мария Гусева
«Ницца» — «Клермон».
Фото AFP
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«Ницца» на своем поле проиграла «Клермону» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 1:2.

В составе победителей голы забили Мухамед Сарачевич и Саиф-Эддин Хауи. У хозяев отличился Гаэтан Лаборде.

«Ницца» занимает 10-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 45 очков. «Клермон» располагается на 9-й строчке — 46 очков.

Франция. Лига 1. 32-й тур
23 апр, 16:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:2
Клермон Фут

В другом матче «Тулуза» на выезде обыграла «Лорьян» — 1:0.

Единственный гол на свой счет записал Закария Абухляль.

Франция. Лига 1. 32-й тур
23 апр, 16:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
0:1
Тулуза

«Нант» и «Труа» сыграли вничью — 2:2. Встреча прошла в Нанте.

В составе хоязев отличились Николас Паллуа и Эванн Гессанд. У гостей голы забили Мама Бальде и Вилсон Одоберт.

Франция. Лига 1. 32-й тур
23 апр, 16:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
2:2
Труа

«Аяччо» и «Брест» голов в матче не забили — 0:0.

Франция. Лига 1. 32-й тур
23 апр, 16:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
0:0
Брест

Футбол
ФК Аяччо
ФК Брест
ФК Клермон Фут
ФК Лорьян
ФК Нант
ФК Ницца
ФК Труа
ФК Тулуза
0
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