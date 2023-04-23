«Клермон» на выезде обыграл «Ниццу»

«Ницца» на своем поле проиграла «Клермону» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 1:2.

В составе победителей голы забили Мухамед Сарачевич и Саиф-Эддин Хауи. У хозяев отличился Гаэтан Лаборде.

«Ницца» занимает 10-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 45 очков. «Клермон» располагается на 9-й строчке — 46 очков.

В другом матче «Тулуза» на выезде обыграла «Лорьян» — 1:0.

Единственный гол на свой счет записал Закария Абухляль.

«Нант» и «Труа» сыграли вничью — 2:2. Встреча прошла в Нанте.

В составе хоязев отличились Николас Паллуа и Эванн Гессанд. У гостей голы забили Мама Бальде и Вилсон Одоберт.

«Аяччо» и «Брест» голов в матче не забили — 0:0.