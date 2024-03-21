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21 марта, 18:51

Орещук: «Головин отрабатывает свои деньги в «Монако»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о зарплате полузащитника «Монако» Александра Головина.

В четверг, 21 марта, французское издание L'Equipe сообщило, что 27-летний россиянин зарабывает в клубе 3,6 миллиона евро в год. Хавбек входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов «монегасков».

«Если он зарабатывает 3,6 миллиона евро, то отнимаем налог во Франции, который составляет 49 или 52 процента. Тогда мы получим его чистый заработок. По факту он получает чуть больше 1,5 миллиона евро в год. Для любого большого клуба это небольшие деньги. Можно ли сказать, что Головин отрабатывает свои деньги? Конечно, можно и нужно», — цитирует Орещука «Спорт День за Днем».

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 25 матчах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 30 миллионов евро.

Источник: Спорт День за Днем
Александр Головин
Роман Орещук
ФК Монако
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