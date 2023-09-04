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Сегодня, 12:40

Агент Головина рассказал, когда игрок вернется в расположение «Монако» из сборной России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина в разговоре с «СЭ» рассказал, когда футболист вернется в расположение клуба.

«Саша вернется в «Монако» после игры сборной России с Катаром. Наверное, это будет 13-го числа», — сказал Клюев «СЭ».

Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября. Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут матч против Катара на стадионе «Эль-Джануб».

Александр Головин
Сборная России по футболу
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
Результаты / календарь
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34 тур
17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
17.09 00:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 00:00
Ренн – Лилль
 - : -
17.09 00:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
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