Агент Головина рассказал, когда игрок вернется в расположение «Монако» из сборной России

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина в разговоре с «СЭ» рассказал, когда футболист вернется в расположение клуба.

«Саша вернется в «Монако» после игры сборной России с Катаром. Наверное, это будет 13-го числа», — сказал Клюев «СЭ».

Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября. Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут матч против Катара на стадионе «Эль-Джануб».