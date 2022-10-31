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Сегодня, 22:36

Отец Месси провел переговоры с клубом МЛС

Иван Шитик
Корреспондент
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Отец нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси — Хорхе Месси — ведет переговоры с клубом МЛС «Интер Майами», сообщает The Athletic.

«Интер Майами» уже несколько лет уговаривает Месси перейти к ним. И с каждым годом вероятность такого перехода увеличивается.

24 октября сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с Месси. Французский клуб предлагает 35-летнему аргентинцу соглашение до 2024 года с опцией продления до 2025-го.

Также появилась информация, что 35-летний футболист покинет парижский клуб и в июле вернется в «Барселону», когда у него истечет действующий контракт с французской командой.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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