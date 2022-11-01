«Марсель» хочет продлить контракт с Алексисом Санчесом

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В «Марселе» определились с будущим нападающего Алексиса Санчеса, сообщает инсайдер Экрем Конур.
Провансальцы довольны уровнем игры 33-летнего форварда и планируют продлить с ним трудовое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции чилиец принял участие в 10 матчах, в которых отметился 4 забитыми мячами.
Напомним, что Санчес перешел в «Марсель» прошедшим летом на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с миланским «Интером».
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Основные источники исследования