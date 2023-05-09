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Сегодня, 16:56

Отец Месси сделал заявление о будущем футболиста

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Хорхе Месси, который является отцом и агентом форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, рассказал о будущем футболиста на следующий сезон.

«Ни с одним клубом на следующий год нет абсолютно никаких договоренностей. Решение не будет принято до того, как Лионель закончит сезон с «ПСЖ». Когда сезон закончится, наступит время проанализировать и посмотреть, что есть, а затем принять решение.

Слухи ходят всегда, и многие используют имя Лионеля, чтобы получить известность, но есть только одна правда, и мы можем заверить, что ни с кем ничего нет. Ни устного, ни подписанного, ни согласованного, и до конца сезона ничего не будет.

Мне кажется, что это неуважение к СМИ, которые делают все возможное. Есть те, кто сознательно и преднамеренно обманывает, не предоставляя никаких доказательств своих утверждений, и хочет превратить в новость любой злонамеренный слух или то, что направлено кем-то в пользу их интересов. Им придется объяснить, почему они не используют двойные источники информации... Они не хотят, чтобы правда испортила их «новости», — написал Месси-старший в соцсетях.

Действующее соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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