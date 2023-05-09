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Франция

Сегодня, 16:31

Отец Месси заявил, что его сын определится со своим будущим в конце сезона

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Отец и по совместительству агент форварда «ПСЖ» Лионеля Месси Хорхе Месси заявил, что будущее игрока определится в конце сезона.

«Ни с одним клубом абсолютно ничего не согласовано на следующий сезон. Мы примем решение в конце сезона. Ничего не подписано, не согласовано, устно не оговорено. Только фальшивые новости с использованием имени Лео», — написал Месси-старший в соцсетях.

Вчера стало известно, что Месси получил рекордное предложение из Саудовской Аравии. Также сегодня сообщалось, что аргентинский фоврард перейдет в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно и смена его клуба уже «решенный вопрос».

Действующее соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. Руководство парижан не собирается продлевать контракт с футболистом.

Возвращение в «Барселону» является потенциальным вариантом, но этот переход будет очень проблемным для сине-гранатовых из-за финансовой ситуации.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

ФК Аль-Хиляль
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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