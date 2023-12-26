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Сегодня, 13:06

Головин: «Я точно хочу жить только в России»

Виктория Кравченко
Александр Головин.
Фото AFP
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, где будет жить после завершения карьеры.

«Я точно хочу жить в России. Как бы я уже хорошо не адаптировался здесь, все равно мне нравится в своей стране. Думаю, по-любому это только Россия, без вариантов», — сказал игрок в интервью YouTube-каналу Nobel.

Ранее футболист признался, что в Монако ему не хватает пельменей.

27-летний футболист играет в «Монако» с 2018 года. Его соглашение с клубом истекает летом 2026 года. Трансферная стоимость игрока — 30 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 15 матчей в лиге 1, забив 5 голов и сделав 2 ассиста.

Вчера, 25 декабря, бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал Головина лучшим российским футболистом календарного 2023 года.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i5JMiRRL9y8
Александр Головин
ФК Монако
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Головин признался, что в Монако ему не хватает пельменей