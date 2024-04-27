«ПСЖ» ушел от поражения в матче с «Гавром» в Париже, Кузяев вышел на 82-й минуте

27 апреля, 23:58
«ПСЖ» дома сыграл вничью с «Гавром» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 3:3.
У парижан голы забили Брэдли Барколя, Ашраф Хакими и Гонсалу Рамуш, который сравнял счет в концовке встречи. У гостей отметились Кристофер Опери, Андре Айю и Абдулайе Туре.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев появился на поле на 82-й минуте.
«ПСЖ» продлил серию без поражений в лиге 1 до матчей 26 матчей — 18 побед и 8 ничьих. Парижане с 70 очками лидируют в таблице чемпионата.
«Гавр» с 29 очками — на 15-й строчке.