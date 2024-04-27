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Франция

27 апреля, 23:58

«ПСЖ» ушел от поражения в матче с «Гавром» в Париже, Кузяев вышел на 82-й минуте

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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«ПСЖ» дома сыграл вничью с «Гавром» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 3:3.

У парижан голы забили Брэдли Барколя, Ашраф Хакими и Гонсалу Рамуш, который сравнял счет в концовке встречи. У гостей отметились Кристофер Опери, Андре Айю и Абдулайе Туре.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев появился на поле на 82-й минуте.

«ПСЖ» продлил серию без поражений в лиге 1 до матчей 26 матчей — 18 побед и 8 ничьих. Парижане с 70 очками лидируют в таблице чемпионата.

«Гавр» с 29 очками — на 15-й строчке.

Франция. Лига 1. 31-й тур
27 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:3
Гавр

Футбол
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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