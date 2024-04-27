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Сегодня, 17:10

Смертин: «В «Бордо» тренера Эли Бопа можно было называть на «ты»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник сборной России и «Бордо» Алексей Смертин рассказал об отношениях с тренером французского клуба Эли Бопом.

«В «Бордо» тренера звали Эли Боп. И его можно было называть на «ты». Ну, подзатыльник не дашь, но кепку сорвать с лысой головы можно было. Я приехал только в «Бордо», и он мне вина предложил. Уже то, что выпивает на ужине руководство, для меня удивительно было. А когда Эли, заметил мой взгляд, то предложил вино. У меня первая мысль — провокация. Реально провокация! Сейчас, думаю, выпью и меня отправят обратно в «Локомотив». И я отказался», — цитирует Смертина «КП Спорт».

Экс-полузащитник выступал за «Бордо» с 2000 по 2003 год. Смертин завершил карьеру футболиста в 2008 году.

Источник: КП Спорт
Алексей Смертин
ФК Бордо
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