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Сегодня, 15:55

«Гавр» в меньшинстве спас ничью с «Ренном», Кузяев отыграл 85 минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Далер Кузяев.
Фото Global Look Press
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«Гавр» в гостях сыграл вничью с «Ренном» в матче 3-го тура французской лиги 1 — 2:2.

Хозяева поля вели со счетом 2:0 уже к 24-й минуте — на 10-й отличился Людовик Блас, а 14 минут спустя забил Кристофер Ву. «Гавр» сумел отыграть один мяч на 40-й минуте благодаря голу Набиля Алиуи.

С 62-й минуты «Гавр» играл в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Сэмюэль Грансир. Несмотря на это, гости сумели отыграться. На 70-й минуте Алиуи еще раз поразил ворота «Ренна», оформив дубль.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте.

«Ренн» с 5 очками поднялся на четвертое место в лиге 1. «Гавр» с 2 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Гавр» на своем поле примет «Лорьян». Игра пройдет 3 сентября. Днем ранее «Ренн» в гостях сыграет с «Брестом».

Франция. Лига 1. 3-й тур
27 авг, 14:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:2
Гавр

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Ренн
2
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
4
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
5
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
6
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
14
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
15
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.08 22:00
Нант – Монако
 3 : 3
26.08 20:00
Марсель – Брест
 2 : 0
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 3 : 1
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 2 : 2
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
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Кузяев попал в стартовые состав «Гавра» на матч с «Ренном»