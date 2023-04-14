«ПСЖ» поддержал Гальтье на фоне обвинений в расизме

«ПСЖ» поддержал главного тренера команды Кристофа Гальтье на фоне обвинений в расизме во время работы в «Ницце».

«Клуб поддерживает Кристофа Гальтье после многочисленных и неприемлемых угроз, которые он получил в свой адрес. Клуб желает, чтобы правда была установлена правосудием. «ПСЖ» против проявлений нетерпимости на поле и за его пределами. Борьба с расизмом и с любыми другими формами дискриминации — фундаментально обязательство клуба», — заявили в «ПСЖ» на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Гальтье отправил бывшему директору «Ниццы» Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман.

Прокуратура Ниццы в 14 апреля начала предварительное расследование по подозрению в «дискриминации на основании предполагаемой расовой или религиозной принадлежности» после обвинений в адрес французского специалиста.

Гальтье работает в «ПСЖ» с лета 2022 года.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице лиги 1, набрав 69 очков за 30 туров. В текущем сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Баварии» в 1/8 финала турнира.