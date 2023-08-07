Мбаппе продолжит тренировки отдельно от основной команды «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит заниматься отдельно от основной группы игроков, сообщает Marca.

24-летний француз будет тренироваться с игроками, которые выставлены на трансфер, несмотря на возвращение основного состава на базу после азиатского турне.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что форвард больше не сможет активировать опцию продления договора с клубом до 2025 года, так как крайний срок истек 31 июля.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.