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Сегодня, 19:57

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Милана»

Руслан Минаев
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«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Милана» Фикайо Томори, сообщает L`Equipe.

По данным источника, парижане не удовлетворены подписанием только лишь защитника «Интера» Милана Шкриньяра и собираются основательно усилить линию обороны.

Руководство клуба также присматривается к Люке Эрнандесу («Бавария»), Эмерику Ляпорту («Манчестер Сити»), Эвану Н`Дика («Айнтрахт») и Акселю Дисаси («Монако»).

Томори является воспитанником «Челси». Он перешел в «Милан» в 2021 году. В текущем сезоне игрок провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 45 миллионов евро. Контракт 25-летнего англичанина с миланским клубом истекает летом 2027 года.

ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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