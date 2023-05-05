Президент фанатского объединения «ПСЖ» призвал Неймара уйти из команды вслед за Месси

Глава фанатского объединения «ПСЖ» Collectif Ultras Paris (CUP) Ромен Мабиль раскритиковал форварда парижан Неймара.

«Месси собирается уйти, и мы просто хотим дать понять Неймару, что было бы неплохо, если бы он тоже покинул клуб. Мы не желаем навредить Неймару, мы просто хотим, чтобы он провел остаток своей карьеры вдали от Парижа. Мы надеемся перейти в другую эпоху. Сейчас время, когда игроки делают, что пожелают. Мы рассчитываем двигаться дальше и написать новую страницу с игроками, которые этого хотят», — цитирует заявление Мабиля Le Parisien.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов в летнее трансферное окно отпустить Неймара в аренду с правом выкупа. Сам игрок тоже не против покинуть команду.