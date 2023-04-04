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Сегодня, 19:21

«ПСЖ» рассматривает Зидана и Нагельсманна в качестве замены для Гальтье

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководство «ПСЖ» может начать переговоры с Зинедином Зиданом и Юлианом Нагельсманном, если решит уволить нынешнего главного тренера команды Кристофа Гальтье, сообщает RMC Sport.

Ранее сообщалось, что ближайшее будущее Гальтье определится в двух ближайших матчах парижан против «Ниццы» и «Ланса». По информации источника, даже в случае положительного результата 56-летний специалист, скорее всего, покинет команду летом.

«ПСЖ» с 66 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1, опережая на 6 баллов «Ланс» и «Марсель». В последнем туре команда Гальтье проиграла на своем поле «Лиону» (1:2).

Зинедин Зидан
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
Юлиан Нагельсманн
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