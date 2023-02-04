Гол Месси принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Сегодня, 20:54
«ПСЖ» дома обыграл «Тулузу» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 2:1.
Счет в игре на 20-й минуте открыл полузащитник гостей Бранко ван ден Бомен. На 38-й защитник парижан Ашраф Хакими сравнял.
Во втором тайме нападающий Лионель Месси с передачи Хакими забил гол, который принес «ПСЖ» победу.
Клуб из Парижа занимает первое место в лиге 1, набрав 54 очка. «Тулуза» находится на 12-й строчке (29).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования