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Сегодня, 23:02

Роналдо — о переходе Мбаппе в «Реал»: «Это настоящая мыльная опера, которая сильно затянулась»

Виктория Кравченко
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Легендарный бразильский экс-футболист Роналдо рассказал, что думает о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал». 25-летний форвард может перейти в мадридский клуб в конце этого сезона.

«Реал» всегда подписывает лучших футболистов в мире. Клуб поддерживает эту философию уже много лет, и неудивительно, что это мы видим это сейчас. Это настоящая мыльная опера, которая сильно затянулась», — цитирует RMC Sport Роналдо.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года, поэтому сейчас он свободно может вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне 25-летний француз сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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