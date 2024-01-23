Сегодня, 23:02
Легендарный бразильский экс-футболист Роналдо рассказал, что думает о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал». 25-летний форвард может перейти в мадридский клуб в конце этого сезона.
«Реал» всегда подписывает лучших футболистов в мире. Клуб поддерживает эту философию уже много лет, и неудивительно, что это мы видим это сейчас. Это настоящая мыльная опера, которая сильно затянулась», — цитирует RMC Sport Роналдо.
Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года, поэтому сейчас он свободно может вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне 25-летний француз сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.